"Глубинное неприятие России": Политолог объяснил, почему Запад исказил смысл интервью Путина
Политолог Пшеничников: СМИ Запада демонстрируют глубинное неприятие России
Искажённая реакция западных СМИ на новое интервью президента РФ Владимира Путина говорит о глубинном неприятии нашей страны, о том, что Европа и США и впредь будут рассматривать нашу страну как врага. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил публицист и политолог Игорь Пшеничников.
По его словам, реакция западных СМИ фактически сводится к единственному вопросу: ударит ли Москва по Европе и США ядерным оружием, и если да, то когда.
"Это эхо слов Путина, искажённое в повреждённых умах западных политиков и пропагандистов, лишний раз подтверждает то, что Россию — при всём её объективном намерении жить в мире со всем миром и никого не трогать — и впредь будут рассматривать как врага, которого надо уничтожить", — подчеркнул эксперт.
Это говорит о глубинном неприятии России и её желания жить в соответствии со своими историческими, духовными ценностями, что никак не вписывается в планы западной "элиты" о тотальном господстве над планетой, добавил политолог.
"И потому концентрация внимания западной прессы к вопросу, способна ли и хочет ли Россия нанести ядерный удар по западным целям, говорит только об одном: именно глобалистская "элита" намерена расправиться с Россией любыми доступными средствами, включая ядерные", — заключил Пшеничников.
Как уже сообщал Life.ru, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что с точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне. По его словам, у Москвы оружие более современное, чем у других стран. При этом российский лидер отметил, что государство прибегнет к ядерному потенциалу только тогда, когда под сомнением будет стоять существование, суверенитет и независимость РФ.
Life.ru / Павел Баранов