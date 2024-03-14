Регион

Уведомления отключены

14 марта, 14:51

"Глубинное неприятие России": Политолог объяснил, почему Запад исказил смысл интервью Путина

Политолог Пшеничников: СМИ Запада демонстрируют глубинное неприятие России

Искажённая реакция западных СМИ на новое интервью президента РФ Владимира Путина говорит о глубинном неприятии нашей страны, о том, что Европа и США и впредь будут рассматривать нашу страну как врага. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил публицист и политолог Игорь Пшеничников.

По его словам, реакция западных СМИ фактически сводится к единственному вопросу: ударит ли Москва по Европе и США ядерным оружием, и если да, то когда.

"Это эхо слов Путина, искажённое в повреждённых умах западных политиков и пропагандистов, лишний раз подтверждает то, что Россию — при всём её объективном намерении жить в мире со всем миром и никого не трогать — и впредь будут рассматривать как врага, которого надо уничтожить", — подчеркнул эксперт.

Это говорит о глубинном неприятии России и её желания жить в соответствии со своими историческими, духовными ценностями, что никак не вписывается в планы западной "элиты" о тотальном господстве над планетой, добавил политолог.

"И потому концентрация внимания западной прессы к вопросу, способна ли и хочет ли Россия нанести ядерный удар по западным целям, говорит только об одном: именно глобалистская "элита" намерена расправиться с Россией любыми доступными средствами, включая ядерные", — заключил Пшеничников.

Песков увидел в реакции Запада на интервью Путина умышленное искажение контекста
Песков увидел в реакции Запада на интервью Путина умышленное искажение контекста

Как уже сообщал Life.ru, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что с точки зрения военно-технического оснащения Россия готова к ядерной войне. По его словам, у Москвы оружие более современное, чем у других стран. При этом российский лидер отметил, что государство прибегнет к ядерному потенциалу только тогда, когда под сомнением будет стоять существование, суверенитет и независимость РФ.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров