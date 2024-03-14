"Глубинное неприятие России": Политолог объяснил, почему Запад исказил смысл интервью Путина

Искажённая реакция западных СМИ на новое интервью президента РФ Владимира Путина говорит о глубинном неприятии нашей страны, о том, что Европа и США и впредь будут рассматривать нашу страну как врага. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил публицист и политолог Игорь Пшеничников.

По его словам, реакция западных СМИ фактически сводится к единственному вопросу: ударит ли Москва по Европе и США ядерным оружием, и если да, то когда.

"Это эхо слов Путина, искажённое в повреждённых умах западных политиков и пропагандистов, лишний раз подтверждает то, что Россию — при всём её объективном намерении жить в мире со всем миром и никого не трогать — и впредь будут рассматривать как врага, которого надо уничтожить", — подчеркнул эксперт.

Это говорит о глубинном неприятии России и её желания жить в соответствии со своими историческими, духовными ценностями, что никак не вписывается в планы западной "элиты" о тотальном господстве над планетой, добавил политолог.