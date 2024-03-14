Cтало известно о тайной операции ЦРУ против Китая с участием Трампа
Reuters: ЦРУ при Трампе развернуло информационную кампанию против властей КНР
Бывший президент США Дональд Трамп, будучи хозяином Белого дома, инициировал кампанию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в китайских соцсетях, нацеленную против властей КНР. Об этом сообщает Reuters.
По информации источников агентства, специалисты ЦРУ использовали поддельные аккаунты для распространения негативной информации о Правительстве КНР. Кроме того, уточняется, что Вашингтон сливал разведывательную информацию соответствующей риторики в зарубежные новостные агентства — кампания была запущена в 2019 году.
Группа оперативников, по сведениям агентства, действовала по указанию Трампа. ЦРУ распространяла данные, среди которых были обвинения правящей партии в выводе средств за границу, а также в коррупции и расточительстве при реализации инициативы "Один пояс — один путь". В статье уточняется, что эта информация утекала в Сеть якобы с целью "разжигания паранойи среди руководства страны", которая бы "вынуждала правительство тратить ресурсы на обнаружение вторжений".
А ранее Life.ru писал, что Трамп хочет изменить отношения Соединённых Штатов с Пекином и Киевом в случае победы на предстоящих выборах. Для начала экс-президент США будет продвигать идею изолированности Штатов от некоторых стран, например, Китая и Украины. Трамп хочет, чтобы политические и торговые отношения с этими государствами были сведены к минимуму.
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