Cтало известно о тайной операции ЦРУ против Китая с участием Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп, будучи хозяином Белого дома, инициировал кампанию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в китайских соцсетях, нацеленную против властей КНР. Об этом сообщает Reuters.

По информации источников агентства, специалисты ЦРУ использовали поддельные аккаунты для распространения негативной информации о Правительстве КНР. Кроме того, уточняется, что Вашингтон сливал разведывательную информацию соответствующей риторики в зарубежные новостные агентства — кампания была запущена в 2019 году.

Группа оперативников, по сведениям агентства, действовала по указанию Трампа. ЦРУ распространяла данные, среди которых были обвинения правящей партии в выводе средств за границу, а также в коррупции и расточительстве при реализации инициативы "Один пояс — один путь". В статье уточняется, что эта информация утекала в Сеть якобы с целью "разжигания паранойи среди руководства страны", которая бы "вынуждала правительство тратить ресурсы на обнаружение вторжений".