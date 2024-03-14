Эксперт счёл бессмысленным составление карт самых аллергенных районов Москвы
Эксперт Кунафин: Составление карт для аллергиков с районами Москвы бессмысленно
Весной зачастую появляются карты для аллергиков с районами Москвы, якобы наиболее опасные для больных поллинозом. Однако в их составлении никакого смыла, поскольку растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, объяснил начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ "Государственный природоохранный центр" Азамат Кунафин.
По словам эксперта, в первой половине марта обычно начинают цвести такие растения-аллергены, как ольха серая и чёрная, а также орешник. Во второй проявляют активность берёзы и ивы, их цветение может продолжаться и в апреле. В это же время пробуждаются тополя, осины и клёны, а также одуванчики и злаковые.
"Все перечисленные выше растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, а также во дворах, скверах и так далее, то есть повсеместно. В связи с чем не вижу смысла в карте, где обозначены конкретные виды для определённых районов Москвы", — пояснил Кунафи в разговоре с "Москвой 24".
Специалист подчеркнул, что аллергию вызывает пыльца, которая разносится по всему городу воздушными массами. Помимо этого, из-за различных условий цветение отдельных видов бывает растянуто по времени, заключил эксперт.
Ранее Life.ru писал, что вакцину от аллергии на пыльцу берёзы начнут испытывать на добровольцах. Испытания препарата планируют начать в этом году, уже получен патент на лекарство.
Shutterstock / FOTODOM