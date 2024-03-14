Регион

Уведомления отключены

14 марта, 19:36

Эксперт счёл бессмысленным составление карт самых аллергенных районов Москвы

Эксперт Кунафин: Составление карт для аллергиков с районами Москвы бессмысленно

Весной зачастую появляются карты для аллергиков с районами Москвы, якобы наиболее опасные для больных поллинозом. Однако в их составлении никакого смыла, поскольку растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, объяснил начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ "Государственный природоохранный центр" Азамат Кунафин.

По словам эксперта, в первой половине марта обычно начинают цвести такие растения-аллергены, как ольха серая и чёрная, а также орешник. Во второй проявляют активность берёзы и ивы, их цветение может продолжаться и в апреле. В это же время пробуждаются тополя, осины и клёны, а также одуванчики и злаковые.

"Все перечисленные выше растения-аллергены встречаются во всех природных территориях и парках столицы, а также во дворах, скверах и так далее, то есть повсеместно. В связи с чем не вижу смысла в карте, где обозначены конкретные виды для определённых районов Москвы", — пояснил Кунафи в разговоре с "Москвой 24".

Специалист подчеркнул, что аллергию вызывает пыльца, которая разносится по всему городу воздушными массами. Помимо этого, из-за различных условий цветение отдельных видов бывает растянуто по времени, заключил эксперт.

Назван способ навсегда побороть аллергию
Назван способ навсегда побороть аллергию

Ранее Life.ru писал, что вакцину от аллергии на пыльцу берёзы начнут испытывать на добровольцах. Испытания препарата планируют начать в этом году, уже получен патент на лекарство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
  • Новости
  • Экология
  • Природа
  • Здоровье
  • Общество
  • Научпоп
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров