На Кубани мужчина съел улики после неудачной попытки обмануть магазин, но забыл про главную деталь

В Краснодаре мужчина проглотил штрихкоды с товаров, чтобы не платить за дорогую сантехнику в одном из строительных гипермаркетов. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

В Краснодаре покупатель, попавшийся на обмане в магазине, съел штрихкоды. Видео © Telegram / Росгвардия Краснодарский край

По информации телеграм-канала, "предприимчивый" покупатель пришёл в магазин за смесителями. Мужчина выбрал две штуки, пошёл на кассу самообслуживания, где подменил штрихкоды, пробив себе товар по низкой цене. Однако облапошить продавцов не удалось, они по камерам видеонаблюдения заметили, что произошло, и вызвали охрану.

Мужчину сразу увели на допрос, и прямо там он оторвал штрихкоды от дорогих смесителей и проглотил их. Но не учёл главную деталь — всё снимала камера видеонаблюдения. Сейчас с голодным до обмана покупателем разбираются правоохранители. По предварительным данным, злоумышленник нанёс ущерб магазину на 29 тысяч рублей.