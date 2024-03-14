Под астраханским монастырём нашли "станцию метро" и ещё 13 тоннелей

Под Чуркинским монастырём в Астраханской области специалисты обнаружили 14 больших тоннелей, причём одна рукотворная полость размером со станцию метро. Об этом в эфире "Радио России Астрахань" сообщил глава регионального отделения Императорского православного палестинского общества Александр Соловьёв.

Под астраханским монастырём нашли полость размером со станцию метро. Видео © VK / ГТРК "Лотос"

"В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырём. Они пустые, не заполнены водой, находятся на разных плоскостях, на 20-метровой глубине. Размер самой большой из них составляет 78 метров в длину и 10 метров в высоту, это размеры станции метро", — приводит его слова ГТРК "Лотос".

По словам главы благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры "Иннотех XXI" Алексея Агапова, в тоннелях, возможно, хранятся утерянные святыни, известные на всю Российскую империю. Специалисты планируют провести раскопки этой весной.