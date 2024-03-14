ЕП потребовал от России вернуть Румынии переданное в 1916 году золото

Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали Россию вернуть Румынии её "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности. Об этом говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте ЕП.

"Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся не возвращённым Румынии национальное достояние", — указано в документе.

В ЕП считают, Россия якобы не вернула Румынии государственные золотые резервы (в сумме 91,5 тонны золота), а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые были ей переданы на хранение в 1916–1917 годах. Депутаты Европарламента считают, что таким образом Москва "нарушила международное право". ЕП также призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу союза включить возвращение румынского "национального достояния" в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с РФ, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог.

В годы Первой мировой войны румынские власти вывезли на территорию Российской империи предметы культуры, архивы и золото. Часть этих ценностей вернули в Румынию позднее — в 1935 и 1956 годах. В 2003-м появилась комиссия по вопросам, связанным с прояснением ситуации вокруг золотых запасов.