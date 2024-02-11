В МИД РФ допустили, что переданное Киеву скифское золото вернуть не получится
Москва не может исключать, что скифское золото, которое было передано Киеву, вернуть уже не получится. Такое заявление сделал директор первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников.
Он обратил внимание на то, что в настоящее время вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры, а предметы из украинских музеев якобы на хранение забирают европейские государства.
"Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба, не можем исключать, что они могут быть утрачены", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, в коллекции скифского золота более двух тысяч предметов. Их использовали для оформления экспозиции "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проводившейся с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После возвращения Крыма в Россию Киев потребовал от Нидерландов отдать коллекцию золота скифов Украине, а не возвращать в музеи полуострова. Москва оспорила эти претензии. Осенью 2021 года суд Амстердама принял решение о передаче скифского золота Украине. В Крыму такой вердикт назвали политизированным и подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама.
А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье чуть не утратил ту часть коллекции, которая находилась в его экспозиции: золото скифов хотели вывезти в ЕС, однако попытку хищения удалось пресечь. 27 ноября 2023 года таможенная служба Незалежной сообщила, что коллекцию ввезли на территорию страны. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что эти культурные ценности принадлежат Крыму и им надлежит храниться в крымских музеях.
28 ноября СБУ были опубликованы первые снимки коллекции, доставленной на Украину из Нидерландов. А недавно официальный представитель российского МИД Мария Захарова поделилась своим прогнозом о судьбе скифского золота. По её мнению, коллекцию могут тайком вывезти из Киева, как это было с православными иконами VI века, которые сейчас находятся в Лувре.
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