В МИД РФ допустили, что переданное Киеву скифское золото вернуть не получится

Москва не может исключать, что скифское золото, которое было передано Киеву, вернуть уже не получится. Такое заявление сделал директор первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры, а предметы из украинских музеев якобы на хранение забирают европейские государства.