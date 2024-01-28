Судьба "скифского золота" может быть такой же, что и у икон, тайно вывезенных с Украины в Лувр. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, западные страны заинтересованы в решении вопроса "скифского золота" в пользу Украины, чтобы сохранить эти предметы на своей территории, так как Киев организовал хорошие условия для разворовывания предметов искусства. Захарова подчеркнула, что правительство Зеленского готово "перебрасывать через забор со странами Запада" национальное достоинство, воруя у своего же населения. Диппредставитель напомнила, что дело касается произведений искусства из государственного музея, а не из личных коллекций.