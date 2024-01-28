Создали условия для разворовывания: Захарова предрекла незавидную судьбу "скифского золота"
Захарова: "Скифское золото" могут тайно вывезти из Киева, как иконы в Лувр
Артефакты с выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря". Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Судьба "скифского золота" может быть такой же, что и у икон, тайно вывезенных с Украины в Лувр. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Скифское золото", которое экспонировалось в страны Европейского союза из музея Крыма, может постигнуть та же судьба", — заявила Захарова.
По её словам, западные страны заинтересованы в решении вопроса "скифского золота" в пользу Украины, чтобы сохранить эти предметы на своей территории, так как Киев организовал хорошие условия для разворовывания предметов искусства. Захарова подчеркнула, что правительство Зеленского готово "перебрасывать через забор со странами Запада" национальное достоинство, воруя у своего же населения. Диппредставитель напомнила, что дело касается произведений искусства из государственного музея, а не из личных коллекций.
Напомним, коллекция "скифского золота" состоит более чем из двух тысяч предметов. Их задействовали для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", которая проводилась с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва решила оспорить это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама.
А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в его экспозиции: "золото скифов" хотели украсть и вывезти в Европу. Однако попытку кражи пресекли. 27 ноября 2023 года таможня Украины заявила, что в страну ввезли коллекцию "скифского золота". Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти культурные ценности должны принадлежать Крыму и храниться в Крыму. А уже 28 ноября Служба безопасности Украины опубликовала первые фотографии доставленной в Незалежную из Нидерландов коллекции.