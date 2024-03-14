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14 марта, 18:19

Иномарка насмерть сбила дворника на востоке Москвы

Пешеход погиб после наезда легковушки на востоке Москвы. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, трагедия произошла вечером в четверг, 14 марта, на улице Ивантеевской.

Кадры с места смертельного ДТП на востоке Москвы. Видео © LIFE

По предварительной информации, погибший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, там на него и наехал красный КИА. В результате происшествия пешеход скончался на месте. По данным Life.ru, погибшим был дворник.

"Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее Life.ru сообщал, что на севере Москвы автомобиль Jaguar выехал на тротуар и сбил пешеходов. Инцидент произошёл на улице Верхняя Масловка, в результате пострадало два человека.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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