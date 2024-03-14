В районе Голанских высот развёрнут новый пост российской военной полиции

В рамках мониторинга обстановки на линии зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот дополнительно развёрнут новый пост российской военной полиции. Об этом заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения Вооружённых сил Израиля и Сирийской Арабской Республики в районе Голанских высот дополнительно развёрнут пост российской военной полиции", — сообщил он.