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14 марта, 19:52

В районе Голанских высот развёрнут новый пост российской военной полиции

ЦПВС: В районе Голанских высот развёрнут новый пост военной полиции РФ

В рамках мониторинга обстановки на линии зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот дополнительно развёрнут новый пост российской военной полиции. Об этом заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения Вооружённых сил Израиля и Сирийской Арабской Республики в районе Голанских высот дополнительно развёрнут пост российской военной полиции", — сообщил он.

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот
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Окрестности Дамаска в конце прошлого года подверглись удару со стороны Армии обороны Израиля. Большинство ракет были сбиты, но серьёзного ущерба избежать не удалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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