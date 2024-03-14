В районе Голанских высот развёрнут новый пост российской военной полиции
ЦПВС: В районе Голанских высот развёрнут новый пост военной полиции РФ
В рамках мониторинга обстановки на линии зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот дополнительно развёрнут новый пост российской военной полиции. Об этом заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
"В рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения Вооружённых сил Израиля и Сирийской Арабской Республики в районе Голанских высот дополнительно развёрнут пост российской военной полиции", — сообщил он.
Окрестности Дамаска в конце прошлого года подверглись удару со стороны Армии обороны Израиля. Большинство ракет были сбиты, но серьёзного ущерба избежать не удалось.
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