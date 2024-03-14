"Украинцы парализованы": В США рассказали о серьёзной угрозе для ВСУ от российских военных

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о том, что российские войска наносят Вооружённым силам Украины серьёзный урон, парализуя их. Как он сообщил в эфире ютуб-канала Dialogue Works, это происходит благодаря находящимся в ВС РФ современным беспилотным летательным аппаратам.

Аналитик отметил, что даже для борьбы с новой недорогостоящей в производстве "Геранью-2" военнослужащим ВСУ придётся включить радары систем противовоздушной обороны, которые сразу же будут обнаружены. Американец напомнил, что одна ракета для зенитно-ракетного комплекса Patriot стоит внушительных денег. Тем самым, как убеждён Риттер, Москва наносит серьёзный ущерб киевскому режиму.

Также военный эксперт рассказал, что бойцы ВС РФ умеют координировать работу сразу десятков дронов одновременно, а сами технологии в этой сфере меняют правила ведения боевых действий. В то же время бывший офицер Корпуса разведки морской пехоты США подчеркнул, что у России абсолютное превосходство в плане применения и использования БПЛА.

"Украинцы парализованы, они не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют", — заявил Риттер.