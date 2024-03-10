Государственный переворот в Киеве в 2014 году является хорошо спланированным элементом антироссийской стратегии Вашингтона. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Рассказывая о деятельности замгоссекретаря Виктории Нуланд на Украине, он отметил, что она не хотела никакой дипломатии и занималась лишь секретными операциями для разрушения России.

"Виктория Нуланд (ушедшая на днях в отставку замгоссекретаря США. — Прим. Life.ru) с самого начала не хотела никакой дипломатии, она занималась на Украине тайными операциями, чтобы дестабилизировать РФ. <...> Война началась потому, что Нуланд этого хотела. Война затевалась, чтобы ослабить РФ и создать условия для разрушения её экономики", — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на его ютуб-канале.

Как добавил эксперт, для этих целей в Киеве и был организован госпереворот, а затем по всей Украине внедрили ячейки ЦРУ. По словам Риттера, на дестабилизацию России силы кинули все 12 баз разведывательного ведомства США.