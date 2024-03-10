"Нуланд этого хотела": В США раскрыли план удара по России
Риттер: США планировали ударить по РФ после госпереворота в Киеве в 2014 году
Государственный переворот в Киеве в 2014 году является хорошо спланированным элементом антироссийской стратегии Вашингтона. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Рассказывая о деятельности замгоссекретаря Виктории Нуланд на Украине, он отметил, что она не хотела никакой дипломатии и занималась лишь секретными операциями для разрушения России.
"Виктория Нуланд (ушедшая на днях в отставку замгоссекретаря США. — Прим. Life.ru) с самого начала не хотела никакой дипломатии, она занималась на Украине тайными операциями, чтобы дестабилизировать РФ. <...> Война началась потому, что Нуланд этого хотела. Война затевалась, чтобы ослабить РФ и создать условия для разрушения её экономики", — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на его ютуб-канале.
Как добавил эксперт, для этих целей в Киеве и был организован госпереворот, а затем по всей Украине внедрили ячейки ЦРУ. По словам Риттера, на дестабилизацию России силы кинули все 12 баз разведывательного ведомства США.
Ранее стало известно, что за последние восемь лет ЦРУ создало на Украине сеть шпионских баз, в том числе 12 секретных объектов вдоль российской границы. Как отмечает газета NYT, с началом специальной военной операции (СВО) поддержка Вашингтона стала критически важной, поскольку американцы начали передавать Киеву информацию о военных планах России.
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