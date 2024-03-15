Макрон сделал неожиданное заявление по поводу провального контрнаступления ВСУ

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины прошло не так, как ожидалось. Соответствующее заявление президент Пятой республики сделал в интервью телеканалу France24.

"Контрнаступление Украины в последние месяцы прошло не так, как ожидалось, и если посмотреть на ситуацию в течение последних недель, то она сложная для Украины", — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что у киевского режима есть пределы в плане количества личного состава, и напомнил, что Россия гораздо больше. По его словам, в настоящее время на 10 выпущенных российской артиллерией снарядов приходится один украинский.

Помимо этого, Макрон прокомментировал возможные мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Президент Франции считает, что поражение киевского режима не принесёт мира.

"Не будет устойчивого мира, если не будет переговоров, которые проведут украинцы. Мир — это не капитуляция Украины", — считает французский лидер.