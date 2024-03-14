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14 марта, 20:56

Украинский беспилотник сбит силами ПВО над Белгородской областью

Минобороны: Силы ПВО РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Белгородской области
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Белгородской области

Ранее режим угрозы атаки беспилотников был объявлен на территории Воронежской области. Жителей региона призвали в случае опасности быть готовыми оперативно перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице укрыться в зданиях или в подземном переходе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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