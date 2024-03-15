Есть и не толстеть: Академик объяснил, какие продукты помогут справиться с ожирением

Ожирением в России страдают 62% взрослых и 17,1% детей. Как этого избежать и сбалансировать питание рассказал в эфире радио Sputnik академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

"Это катастрофа. Ожирение приводит к сокращению продолжительности жизни, к развитию целого букета различных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы: это атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда — то, от чего мы теряем людей. Это, кроме того, сахарный диабет, заболеваемость которым, к сожалению, растёт", — пояснил Тутельян.

Человеку, ограничивая питание традиционными продуктами, зачастую приходится выбирать: либо полнеть, либо лишать организм важных нутриентов. Ведь в матрице продуктов растворены необходимые человеку витамины, минеральные вещества, биологически активные соединения. Чтобы получить их в достаточном количестве, надо много есть, превышая норму калорий.

Справиться с ожирением способны обогащённые продукты. Они позволяют персонифицировать питание, подбирать рацион по своим потребностям. На российских прилавках, по его словам, можно найти такие продукты, в том числе хлебобулочные и молочные изделия.

Чтобы их правильно выбрать, достаточно обзавестись привычкой читать этикетки, смотреть на химический состав, обращать внимание на калорийность, содержание белков, жиров, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и на процент от суточной потребности. Эксперт напомнил, что человеку нужны полиненасыщенные жирные кислоты, но не насыщенные жиры и холестерин, поэтому нужно выбирать низкожировые продукты.