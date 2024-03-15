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14 марта, 22:21

"Я говорил с ним больше всех": Макрон рассказал о своих отношениях с Путиным

Макрон не считает, что у него охладились отношения с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон прокомментировал появившиеся ранее предположения об охлаждении его отношений с президентом России Владимиром Путиным. Глава Пятой республики опроверг эти сообщения и напомнил о том, что он несколько раз проводил с российским лидером переговоры во время начала украинского конфликта.

"Я, без сомнения, являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман", — заявил Макрон.

Путин пригрозил стереть "красные линии" в отношении Европы после дерзких слов Макрона
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что у Макрона есть какая-то обида на Москву. Тогда российский лидер предположил, что это может быть связано с действиями России в Африке.

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Flickr / Elyseefr

Алексей Соловьёв
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