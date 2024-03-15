"Я говорил с ним больше всех": Макрон рассказал о своих отношениях с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон прокомментировал появившиеся ранее предположения об охлаждении его отношений с президентом России Владимиром Путиным. Глава Пятой республики опроверг эти сообщения и напомнил о том, что он несколько раз проводил с российским лидером переговоры во время начала украинского конфликта.

"Я, без сомнения, являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман", — заявил Макрон.