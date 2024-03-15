Россиянам рассказали, какие камни в почках можно растворить лекарствами

Если в почках образовались уратные камни, то есть те, что состоят из солей мочевой кислоты, их можно растворить с помощью лекарств. Об этом рассказал "Газете.ru" врач-уролог высшей категории Сергей Королёв.

А вот с фосфатными (соли фосфорной кислоты) и оксалатными (соли кальция и щавелевой кислоты) камнями такое проделать не удастся. По словам Королёва, нередко камни представляют собой смешанный тип и состоят больше чем из одного вида солей.

"Состав мы (специалисты) определяем при помощи биохимического анализа камня, который либо сам откололся и вышел, либо который достали врачи", — рассказал Королёв.

Доктор обратил внимание, что методы лечения врачи подбирают исходя из типа камня. Оксалатные и фосфатные камни приходится дробить при помощи ультразвука либо перкутанной нефролитолапаксии, то есть удаления иглой.