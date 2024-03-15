Регион

Уведомления отключены

15 марта, 01:27

Россиянам рассказали, какие камни в почках можно растворить лекарствами

Уролог Королёв: Растворить можно только уратные камни в почках

Если в почках образовались уратные камни, то есть те, что состоят из солей мочевой кислоты, их можно растворить с помощью лекарств. Об этом рассказал "Газете.ru" врач-уролог высшей категории Сергей Королёв.

А вот с фосфатными (соли фосфорной кислоты) и оксалатными (соли кальция и щавелевой кислоты) камнями такое проделать не удастся. По словам Королёва, нередко камни представляют собой смешанный тип и состоят больше чем из одного вида солей.

"Состав мы (специалисты) определяем при помощи биохимического анализа камня, который либо сам откололся и вышел, либо который достали врачи", — рассказал Королёв.

Доктор обратил внимание, что методы лечения врачи подбирают исходя из типа камня. Оксалатные и фосфатные камни приходится дробить при помощи ультразвука либо перкутанной нефролитолапаксии, то есть удаления иглой.

Повара, жители Поволжья и офисный планктон: Уролог назвал категории россиян, рискующих "обзавестись" камнями в почках
Повара, жители Поволжья и офисный планктон: Уролог назвал категории россиян, рискующих "обзавестись" камнями в почках

Ранее врач-нефролог рассказала, что число пациентов с заболеваниями почечной системы составляет порядка 10% всего населения земли. Для того чтобы не попасть в их число, существует довольно простой, но действенный рецепт — пить достаточное количество воды.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров