Россиянам рассказали, какие камни в почках можно растворить лекарствами
Уролог Королёв: Растворить можно только уратные камни в почках
Если в почках образовались уратные камни, то есть те, что состоят из солей мочевой кислоты, их можно растворить с помощью лекарств. Об этом рассказал "Газете.ru" врач-уролог высшей категории Сергей Королёв.
А вот с фосфатными (соли фосфорной кислоты) и оксалатными (соли кальция и щавелевой кислоты) камнями такое проделать не удастся. По словам Королёва, нередко камни представляют собой смешанный тип и состоят больше чем из одного вида солей.
"Состав мы (специалисты) определяем при помощи биохимического анализа камня, который либо сам откололся и вышел, либо который достали врачи", — рассказал Королёв.
Доктор обратил внимание, что методы лечения врачи подбирают исходя из типа камня. Оксалатные и фосфатные камни приходится дробить при помощи ультразвука либо перкутанной нефролитолапаксии, то есть удаления иглой.
Ранее врач-нефролог рассказала, что число пациентов с заболеваниями почечной системы составляет порядка 10% всего населения земли. Для того чтобы не попасть в их число, существует довольно простой, но действенный рецепт — пить достаточное количество воды.
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