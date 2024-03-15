Захарова напомнила забывчивой Румынии о прощённом долге после требования вернуть золото

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала недавний призыв Брюсселя о возвращении Бухаресту переданных им в 1916 –1917 годах России золотых резервов. Как написала дипломат в телеграм-канале, Москва уже давно отдала всё должное румынской стороне.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила о том, что ещё в 1935 году на тот момент советские власти отправили в Румынию в знак доброй воли 1 436 тонн ценностей оставшихся ещё с царских времён, которые перевезли в 17-ти вагонах. Через шесть лет после этого Бухарест вместе с нацистской Германией напали на Советский Союз, а после этого уже в 1949 году, несмотря на все зверства, что творили румынские войска во время войны на территории СССР, Москва простила четыре миллиарда долларов в перевод на сегодняшние деньги репараций.

"Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365–1665 тонн золота, что в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах", — написала Захарова, подчеркнув, что Москва вернула почти всё румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений.

Также дипломат заявила, что на сегодняшний день Бухарест использует русофобские площадки, в частности готовый любым антироссийским вбросам Европарламент, для того чтобы попытаться повесить на Москву "фантомные долги вековой давности". В то же время Захарова предположила, что румынская сторона делает это из-за желания поправить свои внутренние экономические проблемы на фоне фермерских забастовок по всей стране.