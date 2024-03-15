Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский начал чистки в рядах Вооружённых сил Украины, после того как получил информацию о возможном готовящемся против него бунте. Соответствующее заявление член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области сделал в интервью РИА "Новости".

По его словам, Зеленского сегодня, мягко говоря, недолюбливают на Украине. Причиной для этого стали "идиотские" решения Зеленского по проведению боевых действий, а также то, что он отправляет граждан на "убой и грабит вооружённые силы страны".

"Согласно полученным оперативным данным, после того как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ [Валерия] Залужного", — заявил Рогов.

Также собеседник информагентства сообщил, что в связи с возможным госпереворотом Зеленский ещё перед отставкой Залужного приказал перекинуть в Киев наиболее близкие к нему части спецназа. В заключение председатель запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" напомнил, что на данный момент Украина представляет собой "банановую республику" и без согласования с Лондоном или Вашингтоном там такой вариант развития событий невозможен.

"Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории", — отметил Рогов.