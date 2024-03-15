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15 марта, 00:44

Стало известно, зачем Зеленскому потребовались чистки в рядах ВСУ

Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ из-за страха перед бунтом

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский начал чистки в рядах Вооружённых сил Украины, после того как получил информацию о возможном готовящемся против него бунте. Соответствующее заявление член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области сделал в интервью РИА "Новости".

По его словам, Зеленского сегодня, мягко говоря, недолюбливают на Украине. Причиной для этого стали "идиотские" решения Зеленского по проведению боевых действий, а также то, что он отправляет граждан на "убой и грабит вооружённые силы страны".

"Согласно полученным оперативным данным, после того как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ [Валерия] Залужного", — заявил Рогов.

Также собеседник информагентства сообщил, что в связи с возможным госпереворотом Зеленский ещё перед отставкой Залужного приказал перекинуть в Киев наиболее близкие к нему части спецназа. В заключение председатель запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" напомнил, что на данный момент Украина представляет собой "банановую республику" и без согласования с Лондоном или Вашингтоном там такой вариант развития событий невозможен.

"Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории", — отметил Рогов.

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Ранее Life.ru писал, что украинские военные скептически отнеслись к высказыванию Владимира Зеленского о том, что наступление российских войск удалось остановить. Некоторые зарубежные средства массовой информации сообщали, что для военнослужащих ВСУ это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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