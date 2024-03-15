Боррель считает, что исход украинского конфликта будет решён до осени

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что украинский конфликт будет решён до осени этого года. Как передаёт агентство Reuters, в связи с этим глава европейской дипломатии заявил, что Запад не должен медлить с оказанием военной помощи киевскому режиму.

"Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] войны на Украине", — утверждает Боррель.

Во время беседы с журналистами в Вашингтоне он сообщил, что со своими американскими коллегами обсуждал возможные для Запада последствия победы России. По его словам, Москва якобы "на этом не остановится", поэтому следующие месяцы, как считает Боррель, "будут решающими".

"Именно поэтому мы наращиваем наши промышленные мощности в сфере обороны. Это верно и для США", — заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Дипломат подчеркнул, что многие аналитики считают, что Москва готовит масштабное наступление летом текущего года. Глава европейской дипломатии отметил, что в таком случае Киев может не дождаться результатов выборов президента США. Для Вашингтона это будет грозить тем, что после подобного, как считает Боррель, "ни одно государство больше не сможет быть уверено, что Соединённые Штаты не поступят потом так же".