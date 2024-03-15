В Госдуме допустили повышение возраста молодёжи до 40 лет

Повышение возраста молодёжи минимум до 38 лет — это в первую очередь вопрос трудовых гарантий. Об этом телеканалу "360" рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она напомнила, что молодой специалист сегодня может получить помощь от государства в поиске работы. В том числе это касается квотирования рабочих мест и возможности получать самую высокую зарплату.

Депутат напомнила, что многие регионы, работающие по программе "Земский доктор" и "Земский учитель", повысили возраст молодых специалистов до 40–45 лет. Бессараб обратила внимание на то, что в России растёт продолжительность жизни, а значит, люди дольше могут сохранять работоспособность.

"Не удивлюсь, если со временем утвердят возраст молодёжи на уровне 38–40 лет", — сообщила Бессараб.

В свою очередь, социальный психолог Алексей Рощин обратил внимание на то, что повышение возраста молодёжи парадоксально, ведь в разное время это были совершенно разные цифры. Однако, заявил эксперт, если учесть, что человек в 20 лет, по сути, ребёнок, то юность может действительно выходить за рамки 30 лет.

"Теперь возраст молодёжи решили повысить до 38 лет. К слову, в Средневековье мужчину в этом возрасте уже считали стариком. Это, конечно, немного парадоксально", — сообщил Рощин.