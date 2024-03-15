Байден решил сам ответить на вопросы журналистов, но его помощники испугались не на шутку

Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден попал в очередную курьёзную ситуацию. На этот раз во время выступления перед сторонниками в Мичигане его помощники оттеснили журналистов от главы государства и не дали американскому лидеру ответить на их вопросы.

Байден общается со своими сторонниками в Мичигане. Видео © YouTube / Forbes Breaking News

Действующий хозяин Белого дома отправился в город Сагино в рамках своей кампании по переизбранию. Там во время встречи с поддерживающими его гражданами политический деятель заявил о своей готовности ответить на вопросы, после чего его помощники начали оттеснять прессу и размахивать руками.

"Я могу ответить на пару вопросов", — заявил Байден, после чего от него начали оттеснять журналистов.