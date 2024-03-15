Байден решил сам ответить на вопросы журналистов, но его помощники испугались не на шутку
Помощники оттеснили Байдена от прессы и не дали ему ответить на вопросы
Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден попал в очередную курьёзную ситуацию. На этот раз во время выступления перед сторонниками в Мичигане его помощники оттеснили журналистов от главы государства и не дали американскому лидеру ответить на их вопросы.
Байден общается со своими сторонниками в Мичигане. Видео © YouTube / Forbes Breaking News
Действующий хозяин Белого дома отправился в город Сагино в рамках своей кампании по переизбранию. Там во время встречи с поддерживающими его гражданами политический деятель заявил о своей готовности ответить на вопросы, после чего его помощники начали оттеснять прессу и размахивать руками.
"Я могу ответить на пару вопросов", — заявил Байден, после чего от него начали оттеснять журналистов.
Ранее Life.ru писал, что Байден перепутал, сколько времени он находится на своём посту. Сообщалось, что американский лидер приписал себе лишние десять месяцев.
YouTube / Forbes Breaking News