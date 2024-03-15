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15 марта, 03:44

Байден решил сам ответить на вопросы журналистов, но его помощники испугались не на шутку

Помощники оттеснили Байдена от прессы и не дали ему ответить на вопросы

Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден попал в очередную курьёзную ситуацию. На этот раз во время выступления перед сторонниками в Мичигане его помощники оттеснили журналистов от главы государства и не дали американскому лидеру ответить на их вопросы.

Байден общается со своими сторонниками в Мичигане. Видео © YouTube / Forbes Breaking News

Действующий хозяин Белого дома отправился в город Сагино в рамках своей кампании по переизбранию. Там во время встречи с поддерживающими его гражданами политический деятель заявил о своей готовности ответить на вопросы, после чего его помощники начали оттеснять прессу и размахивать руками.

"Я могу ответить на пару вопросов", — заявил Байден, после чего от него начали оттеснять журналистов.

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Ранее Life.ru писал, что Байден перепутал, сколько времени он находится на своём посту. Сообщалось, что американский лидер приписал себе лишние десять месяцев.

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YouTube / Forbes Breaking News

Алексей Соловьёв
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