Байден перепутал дату своего вступления в президентскую должность

Президент США Джо Байден перепутал, сколько времени он находится на своём посту, приписав себе лишние десять месяцев. Это случилось во время публичного выступления в штате Висконсин, трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

"Послушайте, ребята, я закончу выступление так: четыре года назад на этой неделе я вступил в должность", — заявил американский лидер.

При этом президентский срок в США начинается в январе после инаугурации. Четыре года с этой даты ещё не прошло.