Байден перепутал дату своего вступления в президентскую должность
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / Gints Ivuskans
Президент США Джо Байден перепутал, сколько времени он находится на своём посту, приписав себе лишние десять месяцев. Это случилось во время публичного выступления в штате Висконсин, трансляцию вела пресс-служба Белого дома.
"Послушайте, ребята, я закончу выступление так: четыре года назад на этой неделе я вступил в должность", — заявил американский лидер.
При этом президентский срок в США начинается в январе после инаугурации. Четыре года с этой даты ещё не прошло.
А ранее Джо Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, когда давал интервью телеканалу MSNBC. Он заявил, что не было необходимости лезть в Незалежную. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал политика после этого "редким идиотом".