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14 марта, 01:14

Байден перепутал дату своего вступления в президентскую должность

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / Gints Ivuskans

Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / Gints Ivuskans

Президент США Джо Байден перепутал, сколько времени он находится на своём посту, приписав себе лишние десять месяцев. Это случилось во время публичного выступления в штате Висконсин, трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

"Послушайте, ребята, я закончу выступление так: четыре года назад на этой неделе я вступил в должность", — заявил американский лидер.

При этом президентский срок в США начинается в январе после инаугурации. Четыре года с этой даты ещё не прошло.

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А ранее Джо Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, когда давал интервью телеканалу MSNBC. Он заявил, что не было необходимости лезть в Незалежную. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал политика после этого "редким идиотом".

Лариса Сафронова
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