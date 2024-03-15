"Убийственная связка": В США назвали эффективную тактику Российской армии против ВСУ

Российские военнослужащие научились эффективно использовать связку беспилотных летательных аппаратов с артиллерийскими орудиями против Вооружённых сил Украины. Как пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, это стало возможным благодаря тому, что бойцы ВС РФ используют беспилотники в качестве средств целеуказания для артиллерии.

"Теперь стало очевидно, что российская убийственная связка — дроны и артиллерия — <...> становится всё лучше", — сообщил журналист.

В материале говорится, что подобное взаимодействие между дронами и артиллерией позволяет последней в кратчайшие сроки получить целеуказание и нанести удар по противнику ещё до того, как он сменит позицию. Помимо того, аналитик добавил, что российские войска совершенствуются в этом направлении и организуют обширные сети управления, которые позволяют интегрировать в систему больше орудий.

"Украинским командирам, должно быть, уже мучительно очевидно: их солдаты больше не могут быть в безопасности в пределах 50 миль (чуть больше 80 километров. — Прим. Life.ru) от линии фронта", — считает Дэвид Экс.