Регион

Уведомления отключены

15 марта, 04:18

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской пакет с 1,4 млн рублей

МВД: В Томске пенсионерка забыла в кондитерской пакет с 1,4 миллиона рублей

Стражи правопорядка Томской области вернули престарелой жительнице областного центра потерянный ею пакет с крупной суммой денег. Как передаёт в телеграм-канале региональный полицейский главк, потерпевшая чуть не лишилась 1,4 миллиона рублей.

Полицейские вернули томской пенсионерке деньги. Видео © Telegram / Томская полиция

По данным ведомства, 65-летняя женщина сняла со своего счёта более 1,4 миллиона рублей. По пути домой она зашла в один из кондитерских магазинов, расположенных на улице Фрунзе в Томске, и оставила там пакет с крупной денежной суммой. В итоге загадочную находку обнаружила другая местная жительница, которая сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, в результате чего в кратчайшие сроки смогли установить хозяйку этого пакета. Все денежные средства были возвращены пенсионерке, которая, в свою очередь, поблагодарила полицейских и обнаружившую сумку с деньгами женщину.

Врачей больницы в Ставрополе обвинили в избиении 90-летней пациентки, но у них другая версия
Врачей больницы в Ставрополе обвинили в избиении 90-летней пациентки, но у них другая версия

Ранее Life.ru писал, что в городе Ветлуге Нижегородской области 13 марта нашли тело 69-летней женщины без головы. По данным регионального управления СК, труп лежал возле её дома.

Обложка ©

Telegram / Томская полиция

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров