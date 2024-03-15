В Томске пенсионерка забыла в кондитерской пакет с 1,4 млн рублей

Стражи правопорядка Томской области вернули престарелой жительнице областного центра потерянный ею пакет с крупной суммой денег. Как передаёт в телеграм-канале региональный полицейский главк, потерпевшая чуть не лишилась 1,4 миллиона рублей.

Полицейские вернули томской пенсионерке деньги. Видео © Telegram / Томская полиция

По данным ведомства, 65-летняя женщина сняла со своего счёта более 1,4 миллиона рублей. По пути домой она зашла в один из кондитерских магазинов, расположенных на улице Фрунзе в Томске, и оставила там пакет с крупной денежной суммой. В итоге загадочную находку обнаружила другая местная жительница, которая сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, в результате чего в кратчайшие сроки смогли установить хозяйку этого пакета. Все денежные средства были возвращены пенсионерке, которая, в свою очередь, поблагодарила полицейских и обнаружившую сумку с деньгами женщину.