Минимум три человека погибли в США из-за мощных торнадо
В американском штате Огайо бушует непогода: торнадо буквально сносят дома и объекты инфраструктуры. По данным СМИ, наиболее пострадал город Лейквью, а в городе Индиан-Лейк ветер разбросал трейлеры с людьми, известно о минимум трёх жертвах. Сколько человек остаётся под завалами, неясно.
Торнадо в американском штате Огайо. Видео © X / Paul A. Szypula / Andrew Laird (Droopy)
Также от непогоды пострадало несколько населённых пунктов в соседней Индиане. Там тоже могут быть жертвы из-за последствий разгула стихии. Как пишет ABC со ссылкой на метеорологическую службу, всего 14 марта в США зафиксировали восемь смерчей в семи штатах.
Последствия торнадо в американском штате Огайо. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Great Lakes Storm Chasing Network
Последствия торнадо в американском штате Огайо. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Great Lakes Storm Chasing Network
Последствия торнадо в американском штате Огайо. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Great Lakes Storm Chasing Network
Ранее огненный торнадо заметили в российском Приморье. Красивое, но крайне опасное природное явление образовалось на фоне лесных пожаров, бушующих в регионе. Оно чудом не перекинулось на жилые дома.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Great Lakes Storm Chasing Network