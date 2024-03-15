Минимум три человека погибли в США из-за мощных торнадо

В американском штате Огайо бушует непогода: торнадо буквально сносят дома и объекты инфраструктуры. По данным СМИ, наиболее пострадал город Лейквью, а в городе Индиан-Лейк ветер разбросал трейлеры с людьми, известно о минимум трёх жертвах. Сколько человек остаётся под завалами, неясно.

Также от непогоды пострадало несколько населённых пунктов в соседней Индиане. Там тоже могут быть жертвы из-за последствий разгула стихии. Как пишет ABC со ссылкой на метеорологическую службу, всего 14 марта в США зафиксировали восемь смерчей в семи штатах.

Последствия торнадо в американском штате Огайо. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Great Lakes Storm Chasing Network

Последствия торнадо в американском штате Огайо. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Great Lakes Storm Chasing Network

Последствия торнадо в американском штате Огайо. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Great Lakes Storm Chasing Network