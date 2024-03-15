На Украине признали, что всегда будут зависеть от Запада

Украина никогда не сможет существовать без зависимости от Запада. Ни одна страна не может самостоятельно противостоять России только за счёт возможностей своей военной промышленности, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной Александр Камышин.

"Независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада. Мы бы никогда не смогли противостоять России без поддержки наших союзников, только с нашими ресурсами и нашими средствами", — подчеркнул министр в интервью испанской газете El País.

По его словам, даже если сложить военные возможности Европы, США и Украины, их не хватит для того, чтобы победить Россию. Камышин добавил, что военная промышленность РФ не переставала развиваться в течение последних двух десятилетий. Кроме того, Украина старается производить больше средств для обороны самостоятельно, но это не помогает.

Также министр напомнил о том, что Владимир Зеленский "объявил о создании новых сил беспилотных систем". По словам Камышина, Киев хочет заменить живую силу на машины на передовой.