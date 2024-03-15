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15 марта, 08:51

В Абакане голый неадекват во время ссоры на улице ударил оппонента обухом топора

СК: В Абакане задержан мужчина, который напал на прохожего с топором

В Абакане голый мужчина чуть не забил прохожего обухом топора. Точная причина нападения неясна, однако, как уточняет пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону, она бытовая. На видео — задержание злоумышленника.

В Абакане задержали неадеквата, который чуть не забил прохожего топором. Видео © Telegram / МВД по Республике Хакасия

"В утреннее время 15 марта 2024 года подозреваемый, находясь на улице Некрасова в городе Абакане, в ходе бытового конфликта напал на мужчину и нанёс ему несколько ударов обухом топора по голове", — говорится в сообщении ведомства.

Силовики оперативно задержали 33-летнего мужчину. Как уточнили в республиканском главке МВД, уроженец соседней Тувы находился в съёмной квартире, внутри было двое малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Пострадавший с серьёзными травмами госпитализирован в реанимацию.

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Ранее в Екатеринбурге мужчина с ирокезом по неизвестной причине избил прохожего. Полиция проводит проверку. Задержали ли нападавшего и грозит ли ему ответственность, неизвестно.

Обложка ©

ЦРОК.РФ / Telegram / МВД по Республике Хакасия

Матвей Константинов
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