В Абакане голый неадекват во время ссоры на улице ударил оппонента обухом топора

В Абакане голый мужчина чуть не забил прохожего обухом топора. Точная причина нападения неясна, однако, как уточняет пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону, она бытовая. На видео — задержание злоумышленника.

В Абакане задержали неадеквата, который чуть не забил прохожего топором. Видео © Telegram / МВД по Республике Хакасия

"В утреннее время 15 марта 2024 года подозреваемый, находясь на улице Некрасова в городе Абакане, в ходе бытового конфликта напал на мужчину и нанёс ему несколько ударов обухом топора по голове", — говорится в сообщении ведомства.

Силовики оперативно задержали 33-летнего мужчину. Как уточнили в республиканском главке МВД, уроженец соседней Тувы находился в съёмной квартире, внутри было двое малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Пострадавший с серьёзными травмами госпитализирован в реанимацию.