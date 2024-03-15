"Можно только послать": Медведев жёстко ответил на требование вернуть золото Румынии
Медведев послал европейцев после требования вернуть золотой запас Румынии
Европейских политиков, требующих от России вернуть золотой запас и культурные ценности Румынии, можно только послать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…" — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Зампред Совбеза также назвал румын не нацией, а "образом жизни", а европейских руководителей — "придурками, слабаками и ничтожествами".
Накануне, 14 марта, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Москву вернуть Бухаресту "румынские национальные сокровища, незаконно присвоенные Россией". Речь идёт о румынском золоте (в сумме 91,5 тонны) и исторических архивах, отправленных в Российскую империю на хранение в 1916 и 1917 годах.
TACC / Владимир Гердо