"Можно только послать": Медведев жёстко ответил на требование вернуть золото Румынии

Европейских политиков, требующих от России вернуть золотой запас и культурные ценности Румынии, можно только послать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 миллиардов долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…" — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Зампред Совбеза также назвал румын не нацией, а "образом жизни", а европейских руководителей — "придурками, слабаками и ничтожествами".