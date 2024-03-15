На выборах в Новосибирской области замечены усатые "наблюдатели" Мурзик и Муся
За ходом голосования на выборах президента России в Новосибирской области внимательно проследят усатые "наблюдатели" — Мурзик и Муся. Об этом сообщает Mash Siberia.
На выборах в Новосибирской области замечены усатые "наблюдатели" Мурзик и Муся. Фото © Telegram / Mash Siberia
Мурзик открывал первый день голосования на участке в Татарском районе, а Муся заступила на дежурство в Мошковском районе. Пока усатые "наблюдатели" констатируют: нарушений и мышей не наблюдается.
Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Telegram / Mash Siberia