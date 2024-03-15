За ходом голосования на выборах президента России в Новосибирской области внимательно проследят усатые "наблюдатели" — Мурзик и Муся. Об этом сообщает Mash Siberia.

На выборах в Новосибирской области замечены усатые "наблюдатели" Мурзик и Муся. Фото © Telegram / Mash Siberia

Мурзик открывал первый день голосования на участке в Татарском районе, а Муся заступила на дежурство в Мошковском районе. Пока усатые "наблюдатели" констатируют: нарушений и мышей не наблюдается.