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15 марта, 09:23

На выборах в Новосибирской области замечены усатые "наблюдатели" Мурзик и Муся

За ходом голосования на выборах президента России в Новосибирской области внимательно проследят усатые "наблюдатели" — Мурзик и Муся. Об этом сообщает Mash Siberia.

На выборах в Новосибирской области замечены усатые "наблюдатели" Мурзик и Муся. Фото © Telegram / Mash Siberia

На выборах в Новосибирской области замечены усатые "наблюдатели" Мурзик и Муся. Фото © Telegram / Mash Siberia

Мурзик открывал первый день голосования на участке в Татарском районе, а Муся заступила на дежурство в Мошковском районе. Пока усатые "наблюдатели" констатируют: нарушений и мышей не наблюдается.

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Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

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Telegram / Mash Siberia

Марина Калегина
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