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15 марта, 09:12

Семья кочевников с Ямала преодолела 150 км, чтобы первой попасть на выборы президента

Оленеводы из ЯНАО проехали 150 км на снегоходе до избирательного участка

Семья Худи около избирательного участка на Ямале. Обложка © Администрация Ямальского района

Семья Худи около избирательного участка на Ямале. Обложка © Администрация Ямальского района

Андрей Худи и его жена Клавдия, которые проживают в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), не смогли досрочно проголосовать на выборах президента России, однако отказываться от участия в народном волеизъявлении не стали. Пара вместе с детьми преодолела 150 километров на снегоходе, чтобы отдать свои голоса на выборах, сообщает Администрация Ямальского района.

На Ямале семья оленеводов преодолела 150 километров, чтобы первой попасть на выборы президента. Видео © Администрация Ямальского района

"Оленевод вместе с женой и детьми приехал на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. И оказался первым на участке № 1305", — рассказали в районной администрации.

Семья Худи на избирательном участке на Ямале. Фото © Администрация Ямальского района

Семья Худи на избирательном участке на Ямале. Фото © Администрация Ямальского района

В семье Худи трое детей — две дочки и сын, в настоящее время супруги ждут пополнение. Муж и жена являются оленеводами и живут в тундре. Клавдия окончила университет с красным дипломом, но вернулась в родной район и теперь продолжает традиции предков, которые тоже занимались разведением оленей.

Семья Худи на снегоходе. Фото © Администрация Ямальского района

Семья Худи на снегоходе. Фото © Администрация Ямальского района

Жителей Пушкино на избирательном участке встречает Чебурашка с апельсинами и в майке с триколором
Жителей Пушкино на избирательном участке встречает Чебурашка с апельсинами и в майке с триколором

Напомним, сегодня, 15 марта, в России стартовало голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). В ЦИК озвучили первые данные о явке на избирательные участки — 3,65%. Свой голос на выборах уже отдали главы многих регионов, а также российские министры. Между тем уже более миллиона избирателей приняли участие в электронном голосовании.

Дарья Нарыкова
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