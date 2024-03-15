Семья кочевников с Ямала преодолела 150 км, чтобы первой попасть на выборы президента

Андрей Худи и его жена Клавдия, которые проживают в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), не смогли досрочно проголосовать на выборах президента России, однако отказываться от участия в народном волеизъявлении не стали. Пара вместе с детьми преодолела 150 километров на снегоходе, чтобы отдать свои голоса на выборах, сообщает Администрация Ямальского района.

На Ямале семья оленеводов преодолела 150 километров, чтобы первой попасть на выборы президента. Видео © Администрация Ямальского района

"Оленевод вместе с женой и детьми приехал на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. И оказался первым на участке № 1305", — рассказали в районной администрации.

Семья Худи на избирательном участке на Ямале. Фото © Администрация Ямальского района

В семье Худи трое детей — две дочки и сын, в настоящее время супруги ждут пополнение. Муж и жена являются оленеводами и живут в тундре. Клавдия окончила университет с красным дипломом, но вернулась в родной район и теперь продолжает традиции предков, которые тоже занимались разведением оленей.