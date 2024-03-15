Более миллиона россиян электронно проголосовали на выборах президента РФ

Более одного миллиона человек отдали свой голос в электронном формате на выборах президента России. Об этом свидетельствуют данные на портале ДЭГ.

По данным на 11:05 (по московскому времени), принято уже 1 479 128 бюллетеней. Всего голосовать через федеральную платформу ДЭГ планируют 4,76 миллиона человек.