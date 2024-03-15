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15 марта, 08:17

Более миллиона россиян электронно проголосовали на выборах президента РФ

Более одного миллиона человек отдали свой голос в электронном формате на выборах президента России. Об этом свидетельствуют данные на портале ДЭГ.

По данным на 11:05 (по московскому времени), принято уже 1 479 128 бюллетеней. Всего голосовать через федеральную платформу ДЭГ планируют 4,76 миллиона человек.

Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России
Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России

Напомним, голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Москве уже более полумиллиона граждан электронно отдали голос за будущего лидера страны на выборах.

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Telegram / "Общественный штаб: выборы–2024"

Дарья Нарыкова
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