Россиянам рассказали, как убрать пуховик в шкаф, чтобы следующей зимой он тоже вам послужил Эксперт Рыжкова: Мячик не нужно добавлять в машинку при стирке пуховика 15 марта, 10:11 Unsplash / Dan Gold

С наступлением весны важно не только убрать подальше тёплую одежду, но и сделать это правильно, чтобы она прослужила как можно дольше. Секреты большой стирки Life.ru раскрыла руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

"Важно приводить в порядок вещи в конце сезона: ряд пятен может быть тяжелее вывести после нескольких месяцев в шкафу... Первый и самый важный шаг — проверить на этикетке, можно ли стирать вещь или подходит только химическая чистка. Если вы вдруг срезали этикетку, посмотрите в Интернете похожие куртки", — отметила она.

Причём важно не пренебрегать профессиональной химчисткой, ведь эта услуга стоит куда меньше, чем новая куртка, напомнила Рыжкова. Перед подготовкой к стирке необходимо обратить внимание на дефекты: засаленные зоны уже не исправить, однако обычные пятна можно обработать жидким пятновыводителем с энзимами. Спустя 15 минут рекомендуется потереть место губкой, и уже после этого загрузить вещь в стиральную машину.

Температуру необходимо выбрать в соответствии с рекомендациями на бирке, а стирать не менее 60 минут. Эксперт советует использовать жидкие средства. Так, для пуховиков лучше подойдёт гель для стирки деликатных тканей, а для курток из мембранной или технологичной ткани — гель для стирки спортивной одежды. Для остальных видов ткани лучше использовать гель два в одном с пятновыводителем.

"Вопреки популярному совету, при стирке пуховиков мячики в барабан лучше не добавлять: пух они разбивают не очень, зато могут повредить ткань снаружи. Вместо этого после сушки равномерно распределите пух по изделию руками", — добавила эксперт.

За стиркой следует сушка, и у этого этапа есть свои важные моменты. Так, сушить куртку во избежание деформации необходимо расстёгнутой и в горизонтальном положении. Капюшон можно отстегнуть, а саму вещь — периодически переворачивать. А при сушке в машинке необходимо использовать режим, указанный на этикетке.

Напомним, в Москве наступила метеорологическая весна, причём, по словам синоптика Евгения Тишковца, на неделю раньше. Так, 14 марта в столице начался переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных отметок — днём воздух прогревался до шести градусов выше нуля.