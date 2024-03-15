Песков заявил, что ЦРУ не оставляет попытки подрывной деятельности в России
Специальные службы Соединённых Штатов на протяжении долгих лет пытались вести подрывную деятельность на территории России и продолжают эти попытки до сих пор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сведения СМИ о тайной операции ЦРУ в Китае.
"Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединённые Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, по данным агентства Reuters, ЦРУ, когда США руководил Дональд Трамп, развернуло информационную кампанию против властей Китая. Специалисты управления использовали поддельные аккаунты в соцсетях для распространения негативной информации о Правительстве КНР. Речь идёт о сведениях, среди которых были обвинения правящей партии в выводе средств за границу, а также в коррупции и расточительстве.
ТАСС / Валерий Шарифулин