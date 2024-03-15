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15 марта, 10:14

Песков заявил, что ЦРУ не оставляет попытки подрывной деятельности в России

Специальные службы Соединённых Штатов на протяжении долгих лет пытались вести подрывную деятельность на территории России и продолжают эти попытки до сих пор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сведения СМИ о тайной операции ЦРУ в Китае.

"Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединённые Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

В МИД раскрыли данные о тайной операции ЦРУ на Украине
В МИД раскрыли данные о тайной операции ЦРУ на Украине

Напомним, по данным агентства Reuters, ЦРУ, когда США руководил Дональд Трамп, развернуло информационную кампанию против властей Китая. Специалисты управления использовали поддельные аккаунты в соцсетях для распространения негативной информации о Правительстве КНР. Речь идёт о сведениях, среди которых были обвинения правящей партии в выводе средств за границу, а также в коррупции и расточительстве.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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