Песков заявил, что ЦРУ не оставляет попытки подрывной деятельности в России

Специальные службы Соединённых Штатов на протяжении долгих лет пытались вести подрывную деятельность на территории России и продолжают эти попытки до сих пор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сведения СМИ о тайной операции ЦРУ в Китае.

"Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединённые Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.