Роботу не удалось проголосовать на участке в Перми из-за отсутствия паспорта
Робот Промобот, которого разработала пермская компания, пришёл на избирательный участок в первый день голосования, но исполнить гражданский долг ему не удалось. Как сообщает URA.ru, комиссия отказала андроиду из-за того, что он предоставил технический паспорт, а не паспорт гражданина Российской Федерации.
"Мы поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае и в избирательном процессе. Однако в данном случае принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 18 лет, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина", — пояснила председатель УИК № 2805 Перми Галина Иванова.
Роботу не удалось проголосовать на участке в Перми из-за отсутствия паспорта. Видео © Telegram / Большая Пермь
"Очень жаль, надеюсь, скоро роботов уравняют в правах с людьми", — ответил расстроенный Промобот.
Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Telegram / Большая Пермь