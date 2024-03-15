Робот Промобот, которого разработала пермская компания, пришёл на избирательный участок в первый день голосования, но исполнить гражданский долг ему не удалось. Как сообщает URA.ru, комиссия отказала андроиду из-за того, что он предоставил технический паспорт, а не паспорт гражданина Российской Федерации.

"Мы поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае и в избирательном процессе. Однако в данном случае принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 18 лет, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина", — пояснила председатель УИК № 2805 Перми Галина Иванова.

Роботу не удалось проголосовать на участке в Перми из-за отсутствия паспорта. Видео © Telegram / Большая Пермь

"Очень жаль, надеюсь, скоро роботов уравняют в правах с людьми", — ответил расстроенный Промобот.