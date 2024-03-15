"Это вторжение": В Сенате забили тревогу из-за страшной угрозы, нависшей над США

США столкнулись с самой серьёзной террористической угрозой со времён терактов 11 сентября 2001 года, считает сенатор от штата Техас Тед Круз. Причина тому, считает политик, — миграционный кризис, причём администрация президента Джо Байдена не делает ничего для защиты граждан.

Более того, как отметил сенатор в интервью телеканалу Fox News, власти продолжают впускать в страну всё больше мигрантов из Латинской Америки, что лишь ухудшает и без того опасную ситуацию. По мнению Круза, происходящее является настоящим вторжением, выгодным для Демократической партии.

"Это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей", — добавил он.