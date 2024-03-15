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15 марта, 10:39

"Это вторжение": В Сенате забили тревогу из-за страшной угрозы, нависшей над США

Сенатор Круз: США стоят перед самой большой угрозой терактов с 2001 года

США столкнулись с самой серьёзной террористической угрозой со времён терактов 11 сентября 2001 года, считает сенатор от штата Техас Тед Круз. Причина тому, считает политик, — миграционный кризис, причём администрация президента Джо Байдена не делает ничего для защиты граждан.

Более того, как отметил сенатор в интервью телеканалу Fox News, власти продолжают впускать в страну всё больше мигрантов из Латинской Америки, что лишь ухудшает и без того опасную ситуацию. По мнению Круза, происходящее является настоящим вторжением, выгодным для Демократической партии.

"Это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей", — добавил он.

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Ранее американский журналист Такер Карлсон обратился к истории, чтобы показать будущее США из-за текущей безрассудной миграционной политики. По его словам, Вашингтон ожидает судьба Древнего Рима, который пал под натиском варваров с севера. К слову, сегодня количество нелегальных мигрантов в стране превышает население её 32 штатов.

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Unsplash / Obi - @pixel8propix

Матвей Константинов
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