Не панацея: Врач раскрыл всю правду о "чудодейственных" акупунктурных массажёрах Врач Иванов: Акупунктурные массажёры — не средство от всех болезней 15 марта, 12:00 Не стоит воспринимать акупунктурные массажёры как средство от всех болезней, предупреждает врач. Обложка © Freepik / drazenzigic

Иглоукалывание или акупунктура — один из методов древней китайской медицины. Считается, что на теле человека есть определённые точки, воздействуя на которые можно снять боль и мышечное напряжение, расслабиться и даже укрепить иммунитет. Наиболее известные — аппликаторы Кузнецова и Ляпко. Они представляют собой коврики с закреплёнными на них игольчатыми модулями. Ключевое различие в том, что у аппликатора Кузнецова иглы выполнены из пластика, а у Ляпко — металлические. В последнее время стали весьма популярны и тапочки шиацу, где вместо стельки установлены шипы и магниты, которые воздействуют на биологически активные точки. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач Роман Иванов.

Акупунктурными массажёрами можно воздействовать прямо на открытое тело. Для первого сеанса будет достаточно пяти минут, затем время воздействия можно будет постепенно увеличить до получаса и даже больше. Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам доктора, считается, что акупунктурные массажёры позволяют улучшить кровоснабжение тканей, привести мышцы в тонус, снять мышечные спазмы и восстановить подвижность суставов. Кроме того, производители заверяют, что такие аппликаторы позитивно влияют на состояние иммунной системы, избавляют от приступов головной боли, повышают работоспособность, регулируют работу пищеварения и даже оказывают омолаживающее действие на организм.

"Однако не стоит воспринимать массажёры как универсальное лекарственное средство от всех болезней. Это скорее инструмент духовной практики. Многое зависит от внутреннего настроя человека. Кроме того, важно помнить, что у акупунктурных массажёров есть противопоказания", — предупредил врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Так, например, тапочки шиацу, аппликаторы Кузнецова и Ляпко не следует использовать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и артериальной гипертензией — симптомы болезни могут усугубиться. Массаж людям с подобными диагнозами должен выполнять только врач, и по особым технологиям. Кроме того, от акупунктурных воздействий следует отказаться беременным, женщинам во время менструации, а также людям с выраженным варикозом и тромбофлебитом — воспалением стенок вен, сопровождающимся образованием тромбов. А ещё аппликаторы нельзя применять на участках тела, где имеются родинки, папилломы и другие новообразования, пояснил специалист.

Иванов добавил, что в целом некоторый положительный эффект от акупунктурных массажёров всё же есть. Но, с другой стороны, в Интернете можно встретить и множество мифов, которыми обросли коврики и валики. Например, наукой не доказано, что использование для игольчатых модулей разных металлов и их сочетаний помогает создать в организме целительные токи — это не более чем маркетинговый ход, уточнил собеседник Life.ru.

Кроме того, массажёры не умеют прицельно воздействовать на биологически активные точки. С этой целью применяют иглорефлексотерапию — одно из направлений альтернативной медицины, основанное на введении в определённые точки стерильных игл. По словам Иванова, главное перед применением акупунктурного массажёра — проконсультироваться с врачом, а не с гуру духовных практик.

Ранее доктор назвала недуги, от которых может избавить иглоукалывание. По её словам, иглорефлексотерапия вместе с прочими методиками позволяет справиться с миофасциальными болями, которые сопровождают неврологические нарушения, корешковыми синдромами и заболеваниями периферических нервов.

Авторы Андрей Горяничев