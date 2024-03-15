Доктор Мясников назвал симптомы инфаркта за два дня до смерти

Инфаркт может проявиться через другие патологии — астму и аппендицит. Такое предупреждение сделал медик Александр мясников в эфире программы "О самом главном".

Эксперт пояснил, что при классическом проявлении этой патологии человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, ушах, также появляются проблемы с дыханием и холодный пот. Однако есть и такие случаи, когда болезнь протекает бессимптомно, а пациенты узнают о ней только после посещения врача, уточнил Мясников.

Специалист добавил, что инфаркт может маскироваться под астму. В таком состоянии человеку не хватает воздуха, ночью часто появляется удушье. Мясников предупреждает, что это могут быть симптомы инфаркта, поэтому нужно вовремя вызвать бригаду скорой помощи.

"Когда развивается инфаркт, у человека есть 120 минут от телефонного звонка в скорую до момента, когда он окажется на операционном столе, где ему поставят стент. Вы должны в этом ориентироваться, чтобы поднять трубку как можно раньше", — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, инфаркт может маскироваться и под аппендицит. Часто его симптомами выступают боли в животе, рвота и понос. Мясников пояснил, что сердечные нарушения не возникают на ровном месте. В основном инфаркт могут спровоцировать наследственная предрасположенность, курение, возраст, повышенные давление и сахар, лишние килограммы, а также сниженная почечная функция. По данным исследований, примерно 80% людей за сутки до смерти от инфаркта беспокоили боли в различных частях тела и одышка. Около 50% испытывали подобные симптомы за двое суток до летального исхода.