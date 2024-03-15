Британцам предложили передавать Киеву металлолом за вознаграждение

Лондонская мэрия с 15 марта запустила программу передачи Киеву автомобилей, которые были сданы в утиль из-за обновлённых экологических норм выбросов. Как уточняет Financial Times, к такой программе могут присоединиться все горожане, у которых есть подобные машины.

Владельцы получат две тысячи фунтов стерлингов (порядка 234,5 тысячи рублей), если утилизируют авто или передадут властям. При этом компенсация для обладателей машин, которые оборудованы для инвалидных колясок, в пять раз больше.

В управлении транспортной системой британской столицы отметили, что данная программа расширит предоставление гуманитарной и медицинской помощи пострадавшим от конфликта на Украине. Также уточняется, что лондонская служба скорой медицинской помощи планирует отправить Киеву 50 списанных машин.