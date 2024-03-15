Россиянам назвали 5 азиатских напитков, которые можно брать с собой в офис или школу Технолог Румянцева: Масала поможет быстро согреться и укрепит иммунитет 15 марта, 14:08 Freepik

Хоть весна и наступила, до настоящих тёплых деньков ещё далеко. Поэтому пока не стоит откладывать термос. Технолог Людмила Румянцева в беседе с Life.ru назвала пять азиатских напитков, которые помогут согреться и укрепят иммунитет.

Пуэр Известный во всем мире ферментированный чай пуэр обладает бодрящим эффектом и помогает получить прилив энергии. Это особенно пригодится ранним утром перед началом трудового дня. Традиционным способом приготовления пуэра является настаивание чайных листьев в кипятке в течение пяти-десяти минут без добавления сахара или других подсластителей. Если классический рецепт вам наскучил, отличным компаньоном для напитка станут насыщенные по вкусу ягоды, например облепиха или шиповник. Лучше всего заваривать их вместе с чайными листьями на всю ночь в термосе, который сможет долго сохранять тепло. Так, вкус пуэра и ягод максимально раскроется.

Пуэр помогает получить прилив энергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Маття Популярный среди жителей мегаполисов японский порошковый чай — маття — чаще всего пьют на коровьем или растительном молоке с добавлением различных сиропов. Такой рецепт перебивает оригинальный вкус чая и не даёт напитку долго сохранять привлекательный внешний вид. Отличной заменой так называемого маття латте может стать следующий рецепт: заварите чайный порошок в кипятке, тщательно сбив его венчиком, чтобы убрать образовавшиеся комочки. Для усиления вкуса добавьте протёртые с сахаром ягоды, например чернику. Она отлично подходит к маття, а за счёт сырого способа приготовления сохраняет все полезные витамины и микроэлементы.

Маття становится всё более популярным. Фото © Unsplash / Jason Leung

Тёплое соевое молоко Ещё один знаковый азиатский напиток — соевое молоко. Его можно приготовить в традиционной для нашей культуры технике, подогрев до желаемой температуры и добавив подсластители для более яркого вкуса. Лучше всего к соевому молоку подойдут сиропы с натуральным составом без добавления сахара, например из топинамбура или агавы. Такой напиток также можно носить с собой в термосе на работу или учебу, отметила главный технолог компании "Много лосося" Людмила Румянцева.

Лучше всего к соевому молоку подойдут сиропы с натуральным составом без добавления сахара. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Масала Масала — индийский напиток из разных сортов чая с добавлением специй и трав. Традиционным топингом для масалы является смесь из кардамона, гвоздики, корицы и имбиря. Однако для усиления вкуса можно разнообразить напиток более жгучими пряностями, например чили или кайенским перцем. В качестве чая предлагается использовать классический чёрный листовой. Такой напиток поможет быстро согреться, а ещё укрепит вашу иммунную систему.

Масала поможет быстро согреться, а ещё укрепит вашу иммунную систему. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сутэй цай Если вам предстоит провести много времени на улице во время мороза, можно приготовить традиционный монгольский сутэй цай. Его делают путём заваривания чёрного или зелёного чая с молоком, жира животного происхождения и соли. Иногда для питательности добавляют муку или рис. Можно попробовать адаптированную версию сутэй цай, приготовив напиток на любимом сорте чая с соевым молоком, топлёным маслом (гхи) и щепоткой соли. Лучше всего носить сутэй цай в термосе с толстым дном и перед употреблением взбалтывать, чтобы масло равномерно распределилось по всему объёму.

Сутэй цай прекрасно согревает в мороз. Фото © Wikipedia / takoradee

Ранее была названа веская причина навсегда отказаться от чая в пакетиках. Он представляет опасность из-за выброса сотен миллионов наночастиц пластика при заварке. Эти вещества скапливаются в крови, печени и почках, предупредил эксперт.

Авторы Андрей Горяничев