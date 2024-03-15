Родителям выпускников назвали признаки репетиторов-аферистов и лжепреподавателей

Выбор репетитора — задача повышенной сложности. Здесь важен не только профессионализм, но и человеческие качества, умение донести информацию, заинтересованность в результате, организованное с комфортом рабочее место, проверенная программа, результаты учеников. На что стоит обратить внимание и как понять, что вы попали "куда-то не туда"? Об этом в беседе с Life.ru рассказала преподаватель дополнительного образования по творческим дисциплинам Александра Асейкина.

Сначала — про звон колоколов, который должен заставить вас бежать при любых регалиях и обещаниях ещё на этапе прочтения объявления на профильном сайте. Первое — это сокрытие своих настоящих данных, фамилия, которую хотят оставить в секрете, использование псевдонимов на сайте или в соцсетях. Неофициальные схемы работы — например, отсутствие адреса, шпионские способы попадания на занятия. Огромное количество разноплановых предметов в объявлении, которым предлагает обучить один "человек-оркестр", — это похоже на "купи ну хоть что-нибудь, кушать очень хочется, по ходу разберёмся".

При этом, отметила эксперт, есть примеры и похуже. Например, если репетитор незнаком с экзаменационными требованиями и говорит что-то размытое вроде "Главное — приходи, по ходу разберёмся". У таких преподавателей можно потерять не только время и возможности, но и мотивацию. Также стоит обратить внимание на наличие чёткой программы и оборудование рабочего места. Если у репетитора всего один ученик, маловероятно, что это VIP-занятия, уточнила собеседница Life.ru.