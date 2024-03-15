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Родителям выпускников назвали признаки репетиторов-аферистов и лжепреподавателей

Педагог Асейкина назвала тревожным знаком, если репетитор скрывает свою фамилию

15 марта, 15:01
Для репетитора важна заинтересованность в результате ученика. Обложка © Freepik / zinkevych

Для репетитора важна заинтересованность в результате ученика. Обложка © Freepik / zinkevych

Выбор репетитора — задача повышенной сложности. Здесь важен не только профессионализм, но и человеческие качества, умение донести информацию, заинтересованность в результате, организованное с комфортом рабочее место, проверенная программа, результаты учеников. На что стоит обратить внимание и как понять, что вы попали "куда-то не туда"? Об этом в беседе с Life.ru рассказала преподаватель дополнительного образования по творческим дисциплинам Александра Асейкина.

Сначала — про звон колоколов, который должен заставить вас бежать при любых регалиях и обещаниях ещё на этапе прочтения объявления на профильном сайте. Первое — это сокрытие своих настоящих данных, фамилия, которую хотят оставить в секрете, использование псевдонимов на сайте или в соцсетях. Неофициальные схемы работы — например, отсутствие адреса, шпионские способы попадания на занятия. Огромное количество разноплановых предметов в объявлении, которым предлагает обучить один "человек-оркестр", — это похоже на "купи ну хоть что-нибудь, кушать очень хочется, по ходу разберёмся".

Александра Асейкина

Преподаватель дополнительного образования по творческим дисциплинам

Сначала — про звон колоколов, который должен заставить вас бежать при любых регалиях и обещаниях ещё на этапе прочтения объявления на профильном сайте. Первое — это сокрытие своих настоящих данных, фамилия, которую хотят оставить в секрете, использование псевдонимов на сайте или в соцсетях. Неофициальные схемы работы — например, отсутствие адреса, шпионские способы попадания на занятия. Огромное количество разноплановых предметов в объявлении, которым предлагает обучить один "человек-оркестр", — это похоже на "купи ну хоть что-нибудь, кушать очень хочется, по ходу разберёмся".
Сначала — про звон колоколов, который должен заставить вас бежать при любых регалиях и обещаниях ещё на этапе прочтения объявления на профильном сайте. Первое — это сокрытие своих настоящих данных, фамилия, которую хотят оставить в секрете, использование псевдонимов на сайте или в соцсетях. Неофициальные схемы работы — например, отсутствие адреса, шпионские способы попадания на занятия. Огромное количество разноплановых предметов в объявлении, которым предлагает обучить один "человек-оркестр", — это похоже на "купи ну хоть что-нибудь, кушать очень хочется, по ходу разберёмся".

Далее следует качественная оценка трудов репетитора, отметила эксперт.

  • Громкие слоганы без конкретики.
  • Уход от прямых вопросов о статистике занимающихся. Кто поступил, куда, сколько занятий потребовалось.
  • Ещё хуже — нереальная статистика, например: "у меня на бюджет выбранного вуза прошли 48 из 50 учеников".

При этом, отметила эксперт, есть примеры и похуже. Например, если репетитор незнаком с экзаменационными требованиями и говорит что-то размытое вроде "Главное — приходи, по ходу разберёмся". У таких преподавателей можно потерять не только время и возможности, но и мотивацию. Также стоит обратить внимание на наличие чёткой программы и оборудование рабочего места. Если у репетитора всего один ученик, маловероятно, что это VIP-занятия, уточнила собеседница Life.ru.

Немаловажны и человеческие качества. Насторожить должны:

  • неумение научить при раздутом самомнении, неуважение к личности ученика, выраженное в унижении способностей занимающегося, самоутверждение за счёт ученика;
  • постоянный негативный фон от преподавателя на всё вокруг: ученики плохие, другие репетиторы ничего не умеют, в приёмной комиссии ничего не понимают. Работать в такой обстановке не просто некомфортно — непродуктивно;
  • занятия ровно по времени и ни минуты дольше. Это прямое отсутствие интереса к результату ученика — а только к отработанному времени и полученной за него оплате;
  • вовлечение своих учеников в сомнительную деятельность, например переманивание своих друзей и знакомых на занятия к этому репетитору;
  • желание разделить с кем-то ответственность. Асейкина рассказала, что однажды получила предложение "готовить ученика пополам, чтобы в случае чего сказать, что второй репетитор виноват и схема подготовки изначально была кривовата".
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Авторы
Евгения Мосс
Евгения Мосс
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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