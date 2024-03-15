Учёные из США назвали самое худшее время суток для организма человека

Пять часов утра — худшее время суток для организма, установили учёные из Мичиганского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS Digital Health. Речь идёт именно о промежутке между 05:00 и 06:00, в который люди чаще всего сообщают о плохом настроении.

При этом 17:00 ознаменовалось для учёных прямо противоположным откликом испытуемых. Как отметил психиатр и ведущий автор исследования Бенджамин Шапиро, в течение суток настроение естественным образом меняется с самой низкой точки утром до самой высокой вечером, причём это не зависит от сна.

Также учёные использовали данные устройств, закреплённых на телах участников исследования, измерявших их частоту сердечных сокращений и движений интернов. Это помогло авторам узнать их циркадное время и цикл бодрствования. Оказалось, что настроение "подчиняется" ритму "внутренних часов" тела человека, причём чем дольше он бодрствует, тем эта связь сильнее.