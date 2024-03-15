Учёные из США назвали самое худшее время суток для организма человека
PLOS: Американские учёные выяснили, что 17:00 — лучшее время для организма
Пять часов утра — худшее время суток для организма, установили учёные из Мичиганского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS Digital Health. Речь идёт именно о промежутке между 05:00 и 06:00, в который люди чаще всего сообщают о плохом настроении.
При этом 17:00 ознаменовалось для учёных прямо противоположным откликом испытуемых. Как отметил психиатр и ведущий автор исследования Бенджамин Шапиро, в течение суток настроение естественным образом меняется с самой низкой точки утром до самой высокой вечером, причём это не зависит от сна.
Также учёные использовали данные устройств, закреплённых на телах участников исследования, измерявших их частоту сердечных сокращений и движений интернов. Это помогло авторам узнать их циркадное время и цикл бодрствования. Оказалось, что настроение "подчиняется" ритму "внутренних часов" тела человека, причём чем дольше он бодрствует, тем эта связь сильнее.
Ранее учёные из Стенфордского университета в США установили группу крови, обладательницы которой чаще всего рожают гениев. Оказалось, что повезло женщинам с первой группой.
Shutterstock / FOTODOM