Когда у Киева не получается победить российские войска на поле боя, то возникает соблазн повоевать с нашими балеринами. Так журналист Александр Бабицкий прокомментировал отмену постановки с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле.

"Когда не получается победить русского солдата, возникает соблазн повоевать с русскими балеринами. Это ведь намного проще и безопаснее. Позорная попытка добыть хоть какую-то "перемогу", — сказал он в беседе с "Царьградом".

Также Бабицкий отметил, что южнокорейцы, которые пошли на поводу у Киева, упустили шанс прикоснуться к великой русской культуре. В заключение журналист предположил, что нашим артистам, вероятно, следует гастролировать в Северной Корее, где россиянам всегда рады.