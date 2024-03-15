Журналист: Когда не получается победить русского солдата, начинают воевать с русскими балеринами
Журналист Бабицкий: Киев воюет с балеринами, потому что нет побед на поле боя
Светлана Захарова. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Когда у Киева не получается победить российские войска на поле боя, то возникает соблазн повоевать с нашими балеринами. Так журналист Александр Бабицкий прокомментировал отмену постановки с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле.
"Когда не получается победить русского солдата, возникает соблазн повоевать с русскими балеринами. Это ведь намного проще и безопаснее. Позорная попытка добыть хоть какую-то "перемогу", — сказал он в беседе с "Царьградом".
Также Бабицкий отметил, что южнокорейцы, которые пошли на поводу у Киева, упустили шанс прикоснуться к великой русской культуре. В заключение журналист предположил, что нашим артистам, вероятно, следует гастролировать в Северной Корее, где россиянам всегда рады.
Ранее стало известно, что в Сеуле после призыва украинского посольства отменили показ балета с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Постановка Modanse должна была пройти с 17 по 21 апреля. До этого Посольство Незалежной в Южной Корее осудило запланированное выступление Захаровой. Украинские дипломаты заявили, что балерина и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев поддерживают спецоперацию, и призвали прекратить культурное сотрудничество с Москвой.