Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю составили более 1930 военных
За прошедшую неделю потери ВСУ на Донецком направлении составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две боевые машины ЗРК "Стрела-10" и восемь полевых складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При этом российские войска на данном направлении за неделю освободили населённый пункт Невельское, нанесли поражение ВСУ в районах Курахова, Спорного, Раздоловки, Клещеевки, Курдюмовки, Красногоровки и Георгиевки, а также заняли более выгодные рубежи.
Также с 9 по 15 марта российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ, в частности по аэродромной инфраструктуре, цехам ремонта вооружения, складам хранения дронов и безэкипажных катеров, а также по местам дислокации украинских националистов.
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