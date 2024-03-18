Растёт спрос на дачи и загородные дома: как изменятся цены на недвижимость Начинается сезон покупки загородных домов. В то же время сейчас появился ряд нюансов, которые надо учитывать при подборе недвижимости, а цены будут меняться. Как найти оптимальный дом для покупки и на чём можно сэкономить? 17 марта, 21:34 Весна — лучшее время для покупки загородного дома. Обложка © ТАСС / Рощин Александр

Когда лучше всего покупать загородный дом

На загородном рынке сейчас период, который застройщики для себя называют постковидным. В это время популярность частных домов стала выше. Наступившей весной тоже ожидается хороший спрос.

Наибольшей популярностью пользуются хорошие, ровные, сухие участки в коттеджных посёлках без подряда. Это связано с тем, что строительством индивидуальных жилых домов стали заниматься серьёзные профессиональные застройщики. Продавцы загородной недвижимости также активно готовятся к сезону, ожидают всплеск спроса, в особенности из-за появления определённых социальных и ипотечных программ для загородной недвижимости, которые увеличивают покупательскую способность. При этом на рынке отмечается дефицит именно качественных объектов недвижимости — с достаточной инфраструктурой, расположенных в перспективных локациях. Таким наблюдением поделилась директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— Весна — лучшее время покупать загородную недвижимость, потому что вы сможете оценить варианты объективно. Снег сошёл, и можно понять, насколько влажный участок, стоит ли на нём вода, куда она уходит или не уходит. Летом этого не увидеть. Часто бывает, что люди покупают участок летом, а потом оказывается, что талые воды от соседей стекаются именно к нему, — рассказала начальник отдела направления "Загородная недвижимость" компании "ИНКОМ-Недвижимость" Татьяна Максимова.

Отопление в доме работает, и можно проверить, в каком оно состоянии. Нужно проверить теплопотери по дому. Для этого есть специальные приборы, которые позволяют выяснить, как здание держит тепло. Ведь даже кирпичный дом с толстыми стенами не гарантирует его сохранность. Возможны теплопотери через "мостики холода".

— Так что однозначно, приобретая загородную недвижимость весной, вы сэкономите силы и средства на приведение дома и участка в рабочее и комфортное для вас состояние, — добавила Татьяна Максимова.

Если говорить об особенностях этой весны, то можно выделить три тренда: эргономику, экологию и оптимизацию. Эргономичные планировки позволяют добиться комфортного проживания даже на небольшой площади (мини-дома в один этаж). Оптимизация той же площади и строительной сметы без ущерба для качества, а за счёт рационального подхода к технологии и материалам позволяет клиенту "войти" в бюджет. Ну и экология — люди хотят жить в комфортных домах из безопасных материалов. Такие наблюдения сделал директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Он отметил, что выгоднее начинать стройку осенью или зимой. В низкий сезон и материалы дешевле, и подрядные работы. Весной и летом цены традиционно вырастают.

Что будет с ценами на загородную недвижимость

Сложилась такая ситуация, что многие собственники загородных объектов, которые раньше сомневались, продавать или нет, сейчас решаются выставить дома на продажу. Кроме того, появляются новые загородные проекты, степень готовности которых как раз доросла до выхода на рынок. На этот момент обратила внимание Татьяна Максимова.

— Сегодня государство активно поддерживает развитие индивидуального жилищного строительства: включило ИЖС в национальный проект "Жильё и городская среда", развивает льготное финансирование граждан на постройку дома (в приоритете семьи с детьми), поддерживает девелоперов, занимающихся ИЖС. Загородную недвижимость многие рассматривают не только для собственного проживания, но и в качестве хорошей инвестиции для сохранения сбережений, — пояснила Татьяна Максимова.

По данным аналитического центра компании "ИНКОМ-Недвижимость", на первичном загородном рынке Подмосковья на продажу выставлено более 41 тысячи объектов, на вторичном — более 130 тысяч. На первичном загородном рынке Подмосковья коттеджи составляют 15% предложения. На вторичном 69,6% экспозиции занимают коттеджи, дачи и другие индивидуальные дома.

Цены на загородную недвижимость стабильны. Фото © ТАСС / Фомичев Михаил

— В целом по Московской области средняя стоимость вторичного загородного дома составляет 7,01 млн рублей. За год она почти не изменилась — увеличилась всего на 1,9%. У лидеров рейтинга по темпам роста — Павлово-Посадского, Можайского и Воскресенского районов — усреднённые ценовые показатели гораздо ниже. Это удалённые от Москвы локации с небольшим объёмом загородного предложения. Традиционно в недооценённых локациях есть потенциал для роста стоимости жилья. В рейтинг также попали районы, где предложение загородных домов не самое дешёвое: Балашихинский, Ногинский, Серпуховский. Здесь подорожание объясняется тем, что были проданы наиболее экономичные варианты. Соответственно, средний ценовой показатель вырос, — рассказал руководитель аналитического центра компании "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

Рынок загородных домов довольно стабилен в плане цен, поэтому раннее начало поисков и выбора подходящего объекта поможет сэкономить значительную сумму. Если цель — сэкономить, стоит рассмотреть зимнюю покупку. В это время продавцы часто готовы предложить скидки для стимулирования продажи. Такое мнение высказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— В этой весне, несмотря на общие тенденции, мы наблюдаем некоторые интересные особенности. Возможно, из-за сокращения льготных программ рынок недвижимости начал замедляться, приводя к тому, что часть клиентов, ранее заинтересованных в квартирах, теперь обращают внимание на дома, — добавил Виктор Лукин.

На чём можно сэкономить при покупке и строительстве дома

Если говорить о строительстве дома, то важным фактором экономии будет скорость строительства, то есть это быстровозводимые технологии и готовые заводские домокомплекты. Тёплый контур такого дома возводится за три-пять дней, отделка также производится в разы быстрее. Здесь важно то, чтобы в процессе строительства срок не растягивался и в этот период на потребителе не успело отразиться подорожание материалов. Так охарактеризовал ситуацию основатель строительной компании NORDHUS Александр Петров.

По его словам, для участков экономичным решением может быть выбор в пользу энергоэффективных технологий и минимизации затрат на подведение коммуникаций. Хотя на рынке есть предложения земельных участков в посёлках, в локациях, близких к городу или какому-либо природному объекту, в которых девелопер сейчас может предоставить все центральные коммуникации за символическую цену в 500 тыс. руб. или вовсе в подарок, так как спрос на участки сейчас не самый активный.

Строительство дома летом обойдётся дороже. Фото © ТАСС / Шамуков Руслан

— Весной сэкономить на строительстве дома сложно, но возможно. Помимо классических вариантов (скидки, оптимизация площади и сметы) я бы отметил главный — искать "интересные" истории в нужных вам локациях. Например, в 20 км от МКАД можно купить дом с участком по цене от 14 миллионов рублей, если искать точечно и понимать: это не будет большой дом в два этажа. И дом будет в локации с развитой инфраструктурой, но не на берегу водохранилища. Второй вариант для экономии, скорее, подходит для "дальних дач" под отпуск и летнее проживание детей с мамой или бабушкой. Хотя многие рассматривают локации 80–90 км от МКАД и для постоянного проживания с работой в городе. Особенно если можно выезжать рано утром — тогда на дорогу уйдёт не более двух часов, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Он пояснил, что здесь можно сэкономить за счёт "смены области". Например, в направлении Александрова дома в Сергиево-Посадском районе Московской области будут стоить на 15–20% дороже, чем аналогичные дома в Александровском районе Владимирской области. Хотя расстояние между ними может быть 10 км — десять минут езды на машине.

Идеальным вариантом, по словам Виктора Лукина, является комплексная застройка, когда застройщик возводит весь коттеджный посёлок, предлагая готовые дома. Это позволяет ему экономить на материалах благодаря масштабам проекта. В категории цена-качество наилучшим выбором являются каменные и газобетонные дома.

Они представляют собой более надёжные конструкции по сравнению с каркасными домами, которые часто используются в качестве дач временного проживания. Важно учесть, что при определённых условиях каркасные дома можно временно отключить от основных коммуникаций, что делает их менее подходящими для круглогодичного проживания.

Наиболее востребованными остаются двухэтажные дома с площадью от 100 до 200 квадратных метров с продуманной планировкой.

— Экономия на строительстве дома — это только "верхушка" айсберга. Ведь дом потом придётся ежедневно обслуживать. И объект ИЖС технически более сложен для эксплуатации, чем городская квартира. Хотя риски есть в каждом случае. Именно поэтому сейчас растёт спрос на страхование недвижимости. Страхование загородной недвижимости часто зависит от материала, из которого сделан дом, и обработки, проведённой на нём. Особенно если это деревянный дом. Страхование бетонного дома всегда будет более экономически обоснованным, чем у деревянного. Кроме того, если деревянный дом пропитан антивозгорательной смесью, стоимость страховки будет ниже, — рассказал основатель страховой компании – брокера AMsec24 Антон Мельцов.

Авторы Нина Важдаева