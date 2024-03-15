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15 марта, 14:19

Россия вернула 69 тел погибших военных

Депутат Госдумы Саралиев: Россия забрала 69 тел погибших военных

Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих, заявил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Украины ранее указали, что Незалежная вернула тела 100 солдат. В прошлый раз Москва и Киев обменялись погибшими бойцами 16 февраля. По словам Саралиева, тогда российской стороне передали тела 61 погибшего. В Киеве заявили о получении 58 тел.

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Ранее в Госдуме пришли в шок от украинской идеи обменять останки председателя Совета министров Российской империи в 1906–1911 годах Петра Столыпина. Для нацистов, захвативших власть в Киеве, ничего не значит уважение к тем, кто жертвовал собой ради их же будущего, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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