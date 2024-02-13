Серьёзное обсуждение украинской идеи внести останки бывшего председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина в обменный фонд кощунственно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что политик завещал быть погребённым там, где его жизнь оборвётся.

"Его желание было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра — в Киеве, где он был застрелен. На это решение не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы — многочисленные сменяющиеся правители Украины", — указал Володин в телеграм-канале.

Однако для нацистов, захвативших власть в Киеве, ничего не значит уважение к тем, кто жертвовал собой ради их же будущего, подчеркнул спикер Госдумы. Скандальная идея, считает Володин, покажет многим необходимость денацификации. Он добавил, что уже скоро "эти выродки" будут готовы обменивать прах дедов и прадедов, погибших при защите Незалежной от фашизма.