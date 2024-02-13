"Не покушался никто": Володин пришёл в шок от украинской идеи обменять останки Столыпина
Володин счёл кощунственной идею обменять останки Столыпина на пленных украинцев
Пётр Столыпин в 1902 году. Обложка © Wikipedia
Серьёзное обсуждение украинской идеи внести останки бывшего председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина в обменный фонд кощунственно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что политик завещал быть погребённым там, где его жизнь оборвётся.
"Его желание было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра — в Киеве, где он был застрелен. На это решение не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы — многочисленные сменяющиеся правители Украины", — указал Володин в телеграм-канале.
Однако для нацистов, захвативших власть в Киеве, ничего не значит уважение к тем, кто жертвовал собой ради их же будущего, подчеркнул спикер Госдумы. Скандальная идея, считает Володин, покажет многим необходимость денацификации. Он добавил, что уже скоро "эти выродки" будут готовы обменивать прах дедов и прадедов, погибших при защите Незалежной от фашизма.
"Режим Зеленского разрушает до основания всё, что когда-то было на Украине. Историю переписали. Родной русский язык запретили. Киево-Печерскую лавру захватили и разграбили. Веру предали. Перечеркнули все ценности, за которые погибали их родные и близкие", — подчеркнул Володин.
Напомним, директор украинского музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил включить останки Петра Столыпина в список на обмен с Россией. По его словам, за них Киев мог бы потребовать своих "героев". А председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил в терроризме авторов идеи включить в обмен военнопленными останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры.