Украинские мошенники научились наживаться на родственниках российский мобилизованных и военных, которые не выходят на связь со своими близкими. С этой целью был создан канал "Ищи своих", который создали якобы для того, чтобы родственники наших военных могли выяснить, не попали ли их мужья и братья в плен, а на самом деле собирал личные данные бойцов, чтобы затем шантажировать их семьи. О том, как работает эта схема, рассказала публицист Анастасия Миронова в своей колонке для сайта телеканала "360".

"Пример: взволнованная супруга, уложив детей спать, отправляла украинскому боту данные своего мужа. Оттуда могли ничего и не ответить. Она принималась ждать. Неделю, две ждёт.На третью ей звонят и сообщают, что муж в плену, поговорить с ним не дадут, потому что телефон — это роскошь. Но за деньги можно будет на минуту дать ему трубку. За еще большие деньги — внести супруга в обменные списки", — пишет Миронова.

Так, по её словам, начинался типичный сбор средств, которые потом передавали на Украину, а муж героини всё это время спокойно себе и знать не знал, что жена продаёт дом ради его мифического "спасения".

Журналистка отметила, что на Украине также развилась целая индустрия по добыванию как можно большего количества номеров телефонов матерей и жён российских военнослужащих, которых затем обзванивают и говорят, что их сыновья и мужья погибли. Делается это просто ради того, чтобы испортить им настроение. Ну, и ещё одним примером такой дикость стало недавно прозвучавшее из Киева предложение включить в список на обмен с Россией останки председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина.

"Вот уже два года я пытаюсь понять, почему, в общем-то, тот же самый народ, те же фактически русские люди, порой и с русскими фамилиями, породили подобную жуть? Их и впрямь там обработали до неузнаваемости? Раздраконили, раздикарили", — недоумевает публицист.