Премьер Венгрии Орбан пригрозил оккупировать Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупацией Брюсселя — фактической столицы Евросоюза. По словам политика, только так получится сохранить свободу и суверенитет его страны.

"Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", — сказал он, подразумевая необходимость занять более уверенную позицию в европейских органах.

Глава правительства пояснил, что для Венгрии свобода — это когда над головой её граждан нет хозяина. Он подчеркнул важность сохранения культурного и исторического наследия страны от внешнего влияния, добавив, что Будапешт не хочет войны и только выиграет от мира.