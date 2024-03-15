Премьер Венгрии Орбан пригрозил оккупировать Брюссель
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупацией Брюсселя — фактической столицы Евросоюза. По словам политика, только так получится сохранить свободу и суверенитет его страны.
"Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель", — сказал он, подразумевая необходимость занять более уверенную позицию в европейских органах.
Глава правительства пояснил, что для Венгрии свобода — это когда над головой её граждан нет хозяина. Он подчеркнул важность сохранения культурного и исторического наследия страны от внешнего влияния, добавив, что Будапешт не хочет войны и только выиграет от мира.
Ранее Виктор Орбан отверг возможность победы Запада на Украине. Глава венгерского правительства призвал к переговорам, отметив, что чем раньше, тем лучше, ведь ситуация на поле боя разворачивается в пользу Москвы.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK