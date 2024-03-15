Застрелил ещё и адвоката: Россиянин устроил самосуд над водителем, насмерть сбившим его сына
Mash: В Дагестане отец сбитого подростка застрелил виновника ДТП и его адвоката
В Дагестане отец, недовольный слишком мягким приговором водителю, который насмерть сбил его 14-летнего сына, застрелил подсудимого и адвоката. Подробности трагедии сообщает Mash.
Самосуд в селе Терекли-Мектеб произошёл днём 15 марта прямо на выходе из Ногайского районного суда. Там рассматривалось уголовное дело о ДТП, повлёкшем смерть подростка. В мае прошлого года 21-летний водитель сбил 14-летнего школьника, который ехал на мопеде. От полученных травм ребёнок скончался на месте. И вот сегодня суд вынес водителю приговор: полтора года ограничения свободы. Отца погибшего подростка, мягко говоря, такой расклад не устроил, поэтому он застрелил осуждённого и его адвоката прямо у здания суда. Оба мужчины погибли на месте.
По данным пресс-службы адвокатской палаты Дагестана, застреленным адвокатом оказался Сергей Осипов. Мужчине было 55 лет. Стрелка задержали, сейчас он даёт показания.
Ранее Life.ru сообщал, что житель Подмосковья пытался застрелить жену после того, как она попросила его перестать напиваться перед рабочей неделей. Женщина смогла вызвать сотрудников полиции, которые по приезде задержали злоумышленника.
Shutterstock / FOTODOM