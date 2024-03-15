Застрелил ещё и адвоката: Россиянин устроил самосуд над водителем, насмерть сбившим его сына

Самосуд в селе Терекли-Мектеб произошёл днём 15 марта прямо на выходе из Ногайского районного суда. Там рассматривалось уголовное дело о ДТП, повлёкшем смерть подростка. В мае прошлого года 21-летний водитель сбил 14-летнего школьника, который ехал на мопеде. От полученных травм ребёнок скончался на месте. И вот сегодня суд вынес водителю приговор: полтора года ограничения свободы. Отца погибшего подростка, мягко говоря, такой расклад не устроил, поэтому он застрелил осуждённого и его адвоката прямо у здания суда. Оба мужчины погибли на месте.